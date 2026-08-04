"Imamo potpunu kontrolu" Tramp ponovo preti Iranu: "Ovo je poslednja šansa..."

Blic pre 3 sata
"Imamo potpunu kontrolu" Tramp ponovo preti Iranu: "Ovo je poslednja šansa..."
Pregovori sa Iranom su u toku i napreduju brzo, istakao je Tramp novinarima SAD su bile spremne na izuzetno snažan vojni napad na Iran, ali je Tramp odlučio da ga obustavi Ovo je poslednja šansa iranskom režimu da potpiše dobar dokument, izjavio je danas američki predsednik Donald Tramp, aludirajući na potencijalni sporazum između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Tramp je tokom obraćanja novinarima u Beloj kući rekao da su pregovori "upravo u toku" i da "idu
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