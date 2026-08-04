(Mapa) Beograd topliji od Kaira, a tek stiže pakao! U 9 sati izmerena čak 33 stepena: Upravo stiglo najnovije upozorenje RHMZ, ka Srbiji juri još jedan toplotni talas

Blic pre 17 minuta
(Mapa) Beograd topliji od Kaira, a tek stiže pakao! U 9 sati izmerena čak 33 stepena: Upravo stiglo najnovije upozorenje RHMZ…

U Beogradu je jutros izmereno 33 stepena, što je najviša temperatura u Srbiji u 9 sati.

Beograd je bio topliji čak i od Kaira u isto vreme, gde je bilo 28 stepeni. U Srbiji je danas u 9 sati bilo najtoplije u Beogradu, gde je izmereno čak 33 stepena Celzijusa, dok je najsvežije u Sjenici sa 18 stepeni, objavljeno je na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ). Koliko je toplotni talas u Srbiji esktreman svedoči i podatak da je u Beogradu u 9 sati izmereno čak 33 stepena, što ga u ovom jutarnjem preseku čini toplijim čak i od afričkih
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