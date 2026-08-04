Ministar prosvete: "Možda je rešenje da se gimnazija "Jovan Jovanović Zmaj" vrati SPC"

On smatra da bi crkva uspostavila novi poredak sa obrazovnom i duhovnom dimenzijom Prema njegovim rečima, to bi vratilo duhovnu supstancu u gimnazijsko obrazovanje u Novom Sadu Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je da bi rešenje za gimnaziju "Jovan Jovanović Zmaj" u Novom Sadu možda bilo da se ona vrati Srpskoj pravoslavnoj crkvi, koja ju je osnovala. - Možda je rešenje da je vratimo crkvi, koja bi uspostavila poredak koji bi imao i obrazovnu i duhovnu