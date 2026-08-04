"Neću da zaglavim u zatvoru ili ispod zemlje" Prvo oglašavanje Asmina Durdžića nakon haosa sa Majom Marinković: Priznao da psihički nije dobro, pa uputio hitan apel porodici

Blic pre 30 minuta
"Neću da zaglavim u zatvoru ili ispod zemlje" Prvo oglašavanje Asmina Durdžića nakon haosa sa Majom Marinković: Priznao da…

Asmin Durdžić se po prvi put oglasio u javnosti nakon haosa u odnosu sa Majom Marinković.

Drama je eskalirala kada je Maja na Instagramu objavila broj telefona njegove bankarke. Nakon haosa koji je nastao u njegovom odnosu sa Majom Marinković, Asmin Durdžić se po prvi put oglasio u javnosti. Vidno uznemiren, Durdžić je priznao da prolazi kroz izuzetno težak period, da mu je psihičko stanje narušeno, te je poslao dramatičnu poruku svojoj porodici, ali i javno izvinjenje čelnicima produkcije. Kako Asmin objašnjava, pre nego što je izbila opšta drama,
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