"Neću da zaglavim u zatvoru ili ispod zemlje" Prvo oglašavanje Asmina Durdžića nakon haosa sa Majom Marinković: Priznao da psihički nije dobro, pa uputio hitan apel porodici

Asmin Durdžić se po prvi put oglasio u javnosti nakon haosa u odnosu sa Majom Marinković.

Drama je eskalirala kada je Maja na Instagramu objavila broj telefona njegove bankarke. Nakon haosa koji je nastao u njegovom odnosu sa Majom Marinković, Asmin Durdžić se po prvi put oglasio u javnosti. Vidno uznemiren, Durdžić je priznao da prolazi kroz izuzetno težak period, da mu je psihičko stanje narušeno, te je poslao dramatičnu poruku svojoj porodici, ali i javno izvinjenje čelnicima produkcije. Kako Asmin objašnjava, pre nego što je izbila opšta drama,