Nije znao ni srpski ni engleski, ona ni reč turskog: Ovako je počela ljubav Katarine iz Valjeva i Imita iz Antalije: "Rekli su mi: 'Što baš Turčin?' " (video)

Katarina iz Srbije i Imit iz Turske započeli su vezu bez zajedničkog jezika, koristeći Google prevodilac za komunikaciju Njihova ljubav je rasla na uzajamnom poštovanju, spremnosti na kompromis i želji za zajedničkim životom, uprkos različitim kulturama i predrasudama okoline Ljubav je počela bez zajedničkog jezika, nastavila se uz "Google" prevodilac, a danas se odvija između dečjeg smeha, srpskih i turskih običaja i zajedničkog života u Beogradu. Katarina iz