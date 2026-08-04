Nije znao ni srpski ni engleski, ona ni reč turskog: Ovako je počela ljubav Katarine iz Valjeva i Imita iz Antalije: "Rekli su mi: 'Što baš Turčin?' " (video)

Blic pre 5 minuta
Nije znao ni srpski ni engleski, ona ni reč turskog: Ovako je počela ljubav Katarine iz Valjeva i Imita iz Antalije: "Rekli su…
Katarina iz Srbije i Imit iz Turske započeli su vezu bez zajedničkog jezika, koristeći Google prevodilac za komunikaciju Njihova ljubav je rasla na uzajamnom poštovanju, spremnosti na kompromis i želji za zajedničkim životom, uprkos različitim kulturama i predrasudama okoline Ljubav je počela bez zajedničkog jezika, nastavila se uz "Google" prevodilac, a danas se odvija između dečjeg smeha, srpskih i turskih običaja i zajedničkog života u Beogradu. Katarina iz
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