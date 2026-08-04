Taki se oglasio nakon što je Maja razlupala asminu automobil: Šokiran onim što čuje: Sve što ima da kaže stalo u dve rečenice

Blic pre 3 sata
Taki se oglasio nakon što je Maja razlupala asminu automobil: Šokiran onim što čuje: Sve što ima da kaže stalo u dve rečenice…

Majin otac, Radomir Marinković Taki, rekao je da je neupućen.

Nakon svađe zbog ljubomore i pronađenih poruka u telefonu, Maja je u besu polupala Asminov auto. Asmin Durdžić nije došao u emisiju "Narod pita" na Pinku, pa je ekipa "Blica" otišla ispred stana gde on i Maja žive po izlasku iz Elite 9, gde smo zatekli razlupan auto i staklo po podu. Majin otac Radomir Marinković Taki oglasio se ovim povodom i naveo da nije upućen u dešavanja između ćerke i Durdžića. "Nemam pojma ništa, ne znam o čemu se radi", rekao je prvo Taki.
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Oglasio se Taki nakon svađe Maje i Asmina! Šokiran da mu je razlupala automobil, evo šta je rekao

Oglasio se Taki nakon svađe Maje i Asmina! Šokiran da mu je razlupala automobil, evo šta je rekao

Telegraf pre 2 sata
Razbijena šoferka, staklo po podu: Maja Marinković razlupala Asminu automobil, ekskluzivni snimci ispred zgrade rijaliti para

Razbijena šoferka, staklo po podu: Maja Marinković razlupala Asminu automobil, ekskluzivni snimci ispred zgrade rijaliti para

Blic pre 3 sata
Asmin krvari nakon haosa sa Majom! U stanu se desila jeziva svađa, razlupan automobil ispred zgrade

Asmin krvari nakon haosa sa Majom! U stanu se desila jeziva svađa, razlupan automobil ispred zgrade

Telegraf pre 3 sata
Asminu isečena ruka nakon haosa sa Majom u stanu, došlo do jezive svađe: On zadobio povredu, a auto demoliran

Asminu isečena ruka nakon haosa sa Majom u stanu, došlo do jezive svađe: On zadobio povredu, a auto demoliran

Blic pre 3 sata
Haos ispred stana Maje i Asmina! Posle žestoke svađe mu razlupala auto, komšije otkrile šta se dogodilo

Haos ispred stana Maje i Asmina! Posle žestoke svađe mu razlupala auto, komšije otkrile šta se dogodilo

Telegraf pre 3 sata
Povezane vesti »

Zabava, najnovije vesti »

Oglasio se Taki nakon svađe Maje i Asmina! Šokiran da mu je razlupala automobil, evo šta je rekao

Oglasio se Taki nakon svađe Maje i Asmina! Šokiran da mu je razlupala automobil, evo šta je rekao

Telegraf pre 2 sata
Devojka šokirala odlukom! Ostavlja sve što ima i seli se u Avganistan zbog dečka kog je upoznala preko Snepčeta: "Pričajte šta…

Devojka šokirala odlukom! Ostavlja sve što ima i seli se u Avganistan zbog dečka kog je upoznala preko Snepčeta: "Pričajte šta hoćete, ja ga volim" (video)

Blic pre 3 sata
Taki se oglasio nakon što je Maja razlupala asminu automobil: Šokiran onim što čuje: Sve što ima da kaže stalo u dve rečenice…

Taki se oglasio nakon što je Maja razlupala asminu automobil: Šokiran onim što čuje: Sve što ima da kaže stalo u dve rečenice

Blic pre 3 sata
Razbijena šoferka, staklo po podu: Maja Marinković razlupala Asminu automobil, ekskluzivni snimci ispred zgrade rijaliti para

Razbijena šoferka, staklo po podu: Maja Marinković razlupala Asminu automobil, ekskluzivni snimci ispred zgrade rijaliti para

Blic pre 3 sata
Asminu isečena ruka nakon haosa sa Majom u stanu, došlo do jezive svađe: On zadobio povredu, a auto demoliran

Asminu isečena ruka nakon haosa sa Majom u stanu, došlo do jezive svađe: On zadobio povredu, a auto demoliran

Blic pre 3 sata