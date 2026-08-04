Taki se oglasio nakon što je Maja razlupala asminu automobil: Šokiran onim što čuje: Sve što ima da kaže stalo u dve rečenice…

Majin otac, Radomir Marinković Taki, rekao je da je neupućen.

Nakon svađe zbog ljubomore i pronađenih poruka u telefonu, Maja je u besu polupala Asminov auto. Asmin Durdžić nije došao u emisiju "Narod pita" na Pinku, pa je ekipa "Blica" otišla ispred stana gde on i Maja žive po izlasku iz Elite 9, gde smo zatekli razlupan auto i staklo po podu. Majin otac Radomir Marinković Taki oglasio se ovim povodom i naveo da nije upućen u dešavanja između ćerke i Durdžića. "Nemam pojma ništa, ne znam o čemu se radi", rekao je prvo Taki.