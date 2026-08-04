Vodič i kalendar za polaganje male mature i upis srednje škole u avgustu (Sve detaljno)

Blic pre 20 minuta
Vodič i kalendar za polaganje male mature i upis srednje škole u avgustu (Sve detaljno)
Avgustovski rok je poslednja šansa za upis u srednje škole za one koji nisu položili završni ispit u junu Polaganje male mature u avgustu počinje 17. avgusta testom iz srpskog ili maternjeg jezika i traje tri dana Za buduće srednjoškolce koji u junskom roku nisu završili polaganje ili izlazak na završni ispit odložili za kraj leta, avgust donosi poslednju šansu za upis u željene srednje škole. Ovo je sve što morate da znate. Kako se navodi na zvaničnom kalendaru na
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