Zašto avioni kasne leti? Od olujnih oblaka i vrelog vazduha do otkazivanja letova: Evo kada avio-kompanija nije kriva za haos (video)

Ekstremne vrućine još uvek ne utiču značajno na performanse aviona u Srbiji zbog relativno blage klime Avio-kompanije gotovo nikada dobrovoljno ne vraćaju novac za kašnjenja zbog više sile, jer na te okolnosti ne mogu uticati Letnja sezona svake godine donosi talas nezadovoljstva putnika zbog kašnjenja i otkazivanja letova.

Međutim, velika većina zastoja na aerodromima uopšte ne nastaje krivicom avio-kompanija, već zbog procedura koje 100 odsto garantuju bezbednost. Glavni urednik portala Tango Six Petar Vojnović objašnjava za „Blic Biznis” šta se dešava u pozadini kada let kasni, kako vremenske prilike diktiraju red letenja i da li putnici u Srbiji treba da strahuju od ekstremnih vrućina. Iako su putnici često frustrirani kada let kasni sat ili dva, u pozadini se uglavnom nalaze