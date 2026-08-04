Zašto avioni kasne leti? Od olujnih oblaka i vrelog vazduha do otkazivanja letova: Evo kada avio-kompanija nije kriva za haos (video)

Blic pre 25 minuta
Zašto avioni kasne leti? Od olujnih oblaka i vrelog vazduha do otkazivanja letova: Evo kada avio-kompanija nije kriva za haos…

Ekstremne vrućine još uvek ne utiču značajno na performanse aviona u Srbiji zbog relativno blage klime Avio-kompanije gotovo nikada dobrovoljno ne vraćaju novac za kašnjenja zbog više sile, jer na te okolnosti ne mogu uticati Letnja sezona svake godine donosi talas nezadovoljstva putnika zbog kašnjenja i otkazivanja letova.

Međutim, velika većina zastoja na aerodromima uopšte ne nastaje krivicom avio-kompanija, već zbog procedura koje 100 odsto garantuju bezbednost. Glavni urednik portala Tango Six Petar Vojnović objašnjava za „Blic Biznis” šta se dešava u pozadini kada let kasni, kako vremenske prilike diktiraju red letenja i da li putnici u Srbiji treba da strahuju od ekstremnih vrućina. Iako su putnici često frustrirani kada let kasni sat ili dva, u pozadini se uglavnom nalaze
Otvori na blic.rs

Aerodrom »

Beogradska berza završila dan u zelenom: Rast indeksa obeležio trgovanje

Beogradska berza završila dan u zelenom: Rast indeksa obeležio trgovanje

Telegraf pre 3 sata
UKRAJINSKA KRIZA: Broj poginulih u ukrajinskom napadu kod Gelendžika porastao na sedam, povređeno 47

UKRAJINSKA KRIZA: Broj poginulih u ukrajinskom napadu kod Gelendžika porastao na sedam, povređeno 47

RTV pre 10 sati
Više od 630.000 putnika ušlo u Crnu Goru proteklog vikenda

Više od 630.000 putnika ušlo u Crnu Goru proteklog vikenda

Nova pre 11 sati
Tužilaštvo u Beogradu traži pritvor za državljanina Turske osumnjičenog za napad na policajce

Tužilaštvo u Beogradu traži pritvor za državljanina Turske osumnjičenog za napad na policajce

Insajder pre 13 sati
Tužilaštvo u Beogradu traži pritvor za državljanina Turske osumnjičenog za napad na policajce

Tužilaštvo u Beogradu traži pritvor za državljanina Turske osumnjičenog za napad na policajce

Beta pre 13 sati
Turčin uhapšen na aerodromu "Nikola Tesla": Potukao se sa putnikom, a onda pokušao da otme policajcu pištolj

Turčin uhapšen na aerodromu "Nikola Tesla": Potukao se sa putnikom, a onda pokušao da otme policajcu pištolj

Nova pre 12 sati
Tužilaštvo u Beogradu traži pritvor za državljanina Turske osumnjičenog za napad na policajce

Tužilaštvo u Beogradu traži pritvor za državljanina Turske osumnjičenog za napad na policajce

Pravo u centar pre 13 sati
Aerodrom »

Ključne reči

Aerodrom

Najnovije vesti »

„U Bosni žive divljaci“

„U Bosni žive divljaci“

Velike priče pre 0 minuta
Ako EU povuče ovaj potez, Kurtiju se crno piše! Prištini gori pod nogama, a samo jedna reakcija može da zaustavi teror nad…

Ako EU povuče ovaj potez, Kurtiju se crno piše! Prištini gori pod nogama, a samo jedna reakcija može da zaustavi teror nad Srbima: "Tada će nastupiti haos"

Blic pre 11 minuta
Ovo su najgore rečenice koje možete da izgovorite

Ovo su najgore rečenice koje možete da izgovorite

Velike priče pre 21 minuta
Nije znao ni srpski ni engleski, ona ni reč turskog: Ovako je počela ljubav Katarine iz Valjeva i Imita iz Antalije: "Rekli su…

Nije znao ni srpski ni engleski, ona ni reč turskog: Ovako je počela ljubav Katarine iz Valjeva i Imita iz Antalije: "Rekli su mi: 'Što baš Turčin?' " (video)

Blic pre 5 minuta
Zašto avioni kasne leti? Od olujnih oblaka i vrelog vazduha do otkazivanja letova: Evo kada avio-kompanija nije kriva za haos…

Zašto avioni kasne leti? Od olujnih oblaka i vrelog vazduha do otkazivanja letova: Evo kada avio-kompanija nije kriva za haos (video)

Blic pre 25 minuta