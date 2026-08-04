Gde Srbija traži svog drugog jednoroga posle Ominima

Bloomberg Adria pre 52 minuta  |  Ana Ristović
Gde Srbija traži svog drugog jednoroga posle Ominima
Da li je Ominimo izuzetak ili početak novog talasa kompanija koje mogu da naprave sličan iskorak? Poznavaoci prilika ocenjuju da drugi srpski jednorog verovatno neće biti kopija Ominima, ali bi mogao da nastane po sličnom principu: iz tradicionalne industrije, uz duboko razumevanje problema i primenu veštačke inteligencije (engl. artificial intelligence - AI), podataka i naprednih modela. Ima li onda već kandidata koji su viđeni za drugog srpskog jednoroga? Sigurno
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