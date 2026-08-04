Dva evropska rekorda: Srpske reprezentativke u streljaštvu osvojile dve zlatne i bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu U23 u Vroclavu

Srpske reprezentativke puškom Anđelija Stevanović, Anastasija Živković i Ljiljana Cvetković osvojile su dve zlatne i jednu bronzanu medalju na prvom Evropskom prvenstvu za takmičare do 23 godine u Vroclavu.

Anđelija Stevanović postala je šampionka Evrope u disciplini vazdušna puška za mlađe seniorke, dok je Anastasija Živković osvojila bronzanu medalju. Stevanović, Živković i Ljiljana Cvetković stigle su i do ekipnog zlata. Stevanovićeva je u kvalifikacijama je pogodila 637,1 krug i postavila novi seniorski i juniorski evropski rekord, nadmašivši dosadašnji seniorski rekord Nemice Ane Jansen za dve desetinke kruga. Svetski rekord Kineskinje Zifei Vang izmakao joj je