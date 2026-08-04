Dva evropska rekorda: Srpske reprezentativke u streljaštvu osvojile dve zlatne i bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu U23 u Vroclavu

Danas pre 11 sati  |  Beta
Dva evropska rekorda: Srpske reprezentativke u streljaštvu osvojile dve zlatne i bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu U23 u…

Srpske reprezentativke puškom Anđelija Stevanović, Anastasija Živković i Ljiljana Cvetković osvojile su dve zlatne i jednu bronzanu medalju na prvom Evropskom prvenstvu za takmičare do 23 godine u Vroclavu.

Anđelija Stevanović postala je šampionka Evrope u disciplini vazdušna puška za mlađe seniorke, dok je Anastasija Živković osvojila bronzanu medalju. Stevanović, Živković i Ljiljana Cvetković stigle su i do ekipnog zlata. Stevanovićeva je u kvalifikacijama je pogodila 637,1 krug i postavila novi seniorski i juniorski evropski rekord, nadmašivši dosadašnji seniorski rekord Nemice Ane Jansen za dve desetinke kruga. Svetski rekord Kineskinje Zifei Vang izmakao joj je
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Istorija za Anđeliju, Anastasiju i Ljiljanu, Srbija je ponosna na vas!

Istorija za Anđeliju, Anastasiju i Ljiljanu, Srbija je ponosna na vas!

Telegraf pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Evropsko prvenstvoAnastasija

Sport, najnovije vesti »

Branio u Pančevu protiv Železničara, sad potpisao za klub u Prmeijer ligi

Branio u Pančevu protiv Železničara, sad potpisao za klub u Prmeijer ligi

Telegraf pre 50 minuta
Izbacio Železničar, pa potpisao za Njukasl: Transfer od čak 30.000.000 evra

Izbacio Železničar, pa potpisao za Njukasl: Transfer od čak 30.000.000 evra

Kurir pre 1 sat
Tomašević u poseti vaterpolistima! Prvi čovek OKS uz "delfine"

Tomašević u poseti vaterpolistima! Prvi čovek OKS uz "delfine"

Kurir pre 3 sata
Istorija za Anđeliju, Anastasiju i Ljiljanu, Srbija je ponosna na vas!

Istorija za Anđeliju, Anastasiju i Ljiljanu, Srbija je ponosna na vas!

Telegraf pre 3 sata
Košarkaš Zvezde Ognjen Radošić na pozajmici u Studentskom centru

Košarkaš Zvezde Ognjen Radošić na pozajmici u Studentskom centru

Politika pre 3 sata