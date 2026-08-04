Gotovinski krediti u Srbiji uvećani na 1.046 milijardi dinara, največi rast potrošačkih kredita

Dug privrede, građana i preduzetnika prema bankama u Srbijinastavio je da raste i na kraju jula ove godine dostigao je skoro 4.701 milijardu dinara, što je 15,6 odsto više nego u istom mesecu prošle godine, objavio je danas portal Biznis.rs.

Prema podacima Udruženja banaka Srbije najveći deo zaduženja odnosio se na privredu, čiji su krediti iznosili 2.468 milijardi dinara, odnosno 12,4 odsto više nego u julu 2025. godine. Preduzetnici su bankama dugovali 101,8 milijardi dinara, što predstavlja međugodišnji rast od 14 odsto. Građani Srbije su, međutim, nastavili da povećavaju zaduženost bržim tempom od privrede. Ukupan dug stanovništva prema bankama na kraju jula dostigao je 2.131 milijardu dinara, što