Jovanović: Vodosnabdevanje u Sopotu kritično tokom toplotnog talasa

Direktor Centra za lokalnu samoupravu Nikola Jovanović izjavio je danas da je vodosnabdevanje u beogradskoj opštini Sopot već godinama problem, a da je tokom letnjih meseci i toplotnog talasa situacija posebno kritična.

Jovanović je naveo da su restrikcije vode prisutne u gotovo svim naseljima u Sopotu, a da je ključni problem višegodišnje odlaganje završetka magistralnog vodovoda Makiš–Mladenovac. Prema njegovim rečima, taj vodovod bi rešio snabdevanje vodom u čitavoj opštini, jer bi odmah doveo vodu do Popovića, Đurinaca, Nemenikuća i drugih mesta, dok bi poseban krak trebalo da bude izgrađen za naselja na Kosmaju. „Sramota je da je u beogradskom budžetu za ovaj vodovod u 2026.