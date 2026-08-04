Osuđeni ruski opozicioni političar Boris Nadeždin pobegao u Francusku

Boris Nadeždin, jedan od poslednjih preostalih kritičara Kremlja koji boravi u Rusiji, a nije u zatvoru, izjavio je danas da je napustio zemlju. „Imam dobre vesti.

Živ sam i slobodan. Nažalost, nisam u Rusiji“, rekao je Nadeždin u video snimku objavljenom na Telegramu, gde se pojavljuje u žutoj majici ispred Ajfelove kule u Parizu. „Sada moram da razmislim i shvatim kako da krenem dalje“, dodao je Nadeždin navodeći da će naknadno objaviti svoje planove. Bivši poslanik Državne dume, donjeg doma ruskog parlamenta, Nadeždin (63) se povukao sa parlamentarnih izbora zakazanih u septembru, nakon što je nakratko uhapšen i kažnjen