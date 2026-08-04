Osuđeni ruski opozicioni političar Boris Nadeždin pobegao u Francusku

Danas pre 3 sata  |  Beta
Osuđeni ruski opozicioni političar Boris Nadeždin pobegao u Francusku

Boris Nadeždin, jedan od poslednjih preostalih kritičara Kremlja koji boravi u Rusiji, a nije u zatvoru, izjavio je danas da je napustio zemlju. „Imam dobre vesti.

Živ sam i slobodan. Nažalost, nisam u Rusiji“, rekao je Nadeždin u video snimku objavljenom na Telegramu, gde se pojavljuje u žutoj majici ispred Ajfelove kule u Parizu. „Sada moram da razmislim i shvatim kako da krenem dalje“, dodao je Nadeždin navodeći da će naknadno objaviti svoje planove. Bivši poslanik Državne dume, donjeg doma ruskog parlamenta, Nadeždin (63) se povukao sa parlamentarnih izbora zakazanih u septembru, nakon što je nakratko uhapšen i kažnjen
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Pobegao Putinu ispred nosa Službe Kremlja na aparatima! Oglasio ispred Ajfelove kule: "Živ sam i slobodan, morao sam da…

Pobegao Putinu ispred nosa Službe Kremlja na aparatima! Oglasio ispred Ajfelove kule: "Živ sam i slobodan, morao sam da pobegnem!" (video)

Kurir pre 48 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Parlamentarni izboriRusijaIzboriParizFrancuska

Svet, najnovije vesti »

Pobegao Putinu ispred nosa Službe Kremlja na aparatima! Oglasio ispred Ajfelove kule: "Živ sam i slobodan, morao sam da…

Pobegao Putinu ispred nosa Službe Kremlja na aparatima! Oglasio ispred Ajfelove kule: "Živ sam i slobodan, morao sam da pobegnem!" (video)

Kurir pre 48 minuta
Panika zbog smrtonosnog virusa! Masovno uginuće ptica izazvalo strah od novog širenja zaraze! Na snazi stroge mere

Panika zbog smrtonosnog virusa! Masovno uginuće ptica izazvalo strah od novog širenja zaraze! Na snazi stroge mere

Kurir pre 1 sat
Vatra prešla reku i spalila kuće: Apokaliptične scene iz Amerike

Vatra prešla reku i spalila kuće: Apokaliptične scene iz Amerike

Večernje novosti pre 1 sat
Beba preminula od toplotnog udara Roditelji je zaboravili u automobilu? Tragedija na Kanarskim ostrvima

Beba preminula od toplotnog udara Roditelji je zaboravili u automobilu? Tragedija na Kanarskim ostrvima

Blic pre 2 sata
Rusija je zapala u ćorsokak, rat ne vodi nikuda! Šef ukrajinske obaveštajne službe raskrinkao planove Kremlja, pa otkrio šta…

Rusija je zapala u ćorsokak, rat ne vodi nikuda! Šef ukrajinske obaveštajne službe raskrinkao planove Kremlja, pa otkrio šta je sledeći potez

Kurir pre 2 sata