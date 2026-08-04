Pucnjava na Krimu: Ruski vojnik ubio svog kolegu i troje civila na Krimu, ima i ranjenih

Danas pre 5 sati  |  Beta
Pucnjava na Krimu: Ruski vojnik ubio svog kolegu i troje civila na Krimu, ima i ranjenih

Ruski vojnik na Krimu ubio je jednog svog kolegu i troje civila, saopštili su danas zvaničnici.

Guverner oblasti Sevastopolj, koga je postavila ruska vlada, Mihail Razvožajev naveo je da je u napadu još troje ljudi ranjeno, prenosi agencija Rojters. Motiv napada nije poznat, a guverner je rekao da se okolnosti i uzroci istražuju. Razvožajev je pozvao građane da ostanu mirni i ne šire glasine.
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