Turistička organizacija: Vidikovac na Kablaru, vikend posle otvaranja, posetilo 3.000 ljudi

Novi vidikovac na Kablaru kod Čačka posetilo je više od 3.000 ljudi tokom prvog vikenda posle otvaranja, saopštila je danas Turistička organizacija u tom gradu. „Veliko interesovanje već u prvim danima rada potvrđuje da je novi vidikovac postao novi simbol turističke ponude Čačka i jedan od najatraktivnijih lokaliteta u Srbiji“, navedeno je u saopštenju. Ulaz na stakleni vidikovac na Kablaru kod Čačka – „Kablar Skywalk“, koji je otvoren 30. jula, biće besplatan do