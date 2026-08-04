Ukrajina gađala dva najveća ruska logistička centra blizu Moskve i Sankt Peterburga, sirene za uzbunu u Kijevu

Ukrajina je rano jutros pokrenula još jedan talas napada dronovima dugog dometa, pogodivši dva najveća logistička centra kompanije Vajlberis u Rusiji, u blizini Moskve i Sankt Peterburga, dok Kijev nastavlja svoju kampanju usmerenu na rusku mrežu snabdevanja, piše Kijev post.

U Moskovskoj oblasti, dronovi su pogodili grad Čehov, izazvavši požar u skladištu koje se nalazi u industrijskoj zoni Novoselki. Guverner Moskovske oblasti Andrej Vorobjov izjavio je da je izbilo nekoliko požara, da su oštećeni električna trafostanica i administrativna zgrada, kao i da je poginulo pet osoba, dok je šest povređeno. Na osnovu snimaka očevidaca koje je analizirao ruski medij Astra, uništeno skladište pripadalo je kompaniji Vajlberis, najvećem ruskom