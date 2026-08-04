Ukrajinski dron pao na plažu u Rusiji, sedam poginulih, među njima i deca

Danas pre 1 sat  |  BBC News na srpskom
Ukrajinski dron pao na plažu u Rusiji, sedam poginulih, među njima i deca

Ukrajinski dron udario je u punu plažu na jugu Rusije, usmrtivši sedam ljudi, među kojima troje dece, saopštile su lokalne blasti.

Na snimcima sa društvenih mreža, čiju je verodstojnost potvrdio BBC, vidi se dron kako juri ka litici i udara u plažu na kojoj je bilo ljudi. Drugi su iz vode i sa obale posmatrali kako bespilotna letelica udara u plažu. Ukupan broj povređenih dostigao je 40, a 20 ljudi je prebačeno u bolnicu, rekao je guverner Krasnodarskog kraja Venijamin Kondratjev. On je optužio Ukrajinu za „namerni napad na civile“. Ukrajina nije komentarisala. I Rusija i Ukrajina negiraju da
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