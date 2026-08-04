Više od 20 udruženja za zaštitu životinja pozvalo Ministarstvo da povuče Nacrt zakona o dobrobiti životinja iz procedure

Više od 20 udruženja za zaštitu životinja zatražilo je danas od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da povuče Nacrt zakona o dobrobiti životinja iz procedure i da formira radnu grupu za izradu zakona, u kojoj će ravnopravno učestvovati i predstavnici civilnog sektora.

Udruženja tvrde da u saopštenju Ministarstva poljoprivrede o održanom okruglom stolu o tom nacrtu stavovi predstavnika organizacija za zaštitu i dobrobit životinja nisu u potpunosti predstavljeni. Na okruglom stolu predstavnici udruženja nisu ukazali samo na potrebu dodatnog preciziranja pojedinih odredbi, nego su izneli ozbiljne primedbe na sam koncept i sadržinu Nacrta zakona, navedeno je u zajedničkom saopštenju 25 udruženja. Dodaje se da je tada ukazano da