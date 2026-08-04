Vučić pozvao građane da čuju šta će reći na obeležavanju godišnjice stradanja Srba u Oluji

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je građane da poslušaju ono što će verečas reći u Mrkonjić Gradu, gde je centralno obeležavanje godišnjice stradanja Srba u hrvatskoj akciji „Oluja“, navodeći da „nikad niko nije tako dobro poznavao položaj Srba u regionu kao on“.

Vučić je, za Radio-televiziju Srbije(RTS), ukazao da je njegovo iskustvo najveće, navodeći da niko nikada nije bio toliko dugo kao predsednik Srbije i u vlasti u Srbiji. „Izaći ću sa određenim zaključcima kako mi moramo da se ponašamo u budućnosti, pa bih zamolio ljude da to čuju“, rekao je Vučić, koji danas završava trodnevni boravak u Republici Srpskoj i mestima sa srpskim narodom u Federaciji Bosne i Hercegovine.