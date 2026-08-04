Đerdap radi sa četvrtinom kapaciteta zbog niskog vodostaja, cene struje na berzi premašile 500 EUR/MWh

Ekapija pre 2 sata
Đerdap radi sa četvrtinom kapaciteta zbog niskog vodostaja, cene struje na berzi premašile 500 EUR/MWh

Ilustracija (Foto: Pixabay.com/Blickpixel) Hidroelektrane na Đerdapu trenutno rade sa najviše četvrtinom uobičajenog kapaciteta zbog istorijski niskog vodostaja Dunava, dok su cene električne energije na berzi premašile 500 EUR po MWh, prvi put od energetske krize 2022. godine.

Zbog toga je neophodna maksimalna posvećenost svih učesnika u energetskom sektoru kako bi se očuvala sigurnost snabdevanja, poručila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović nakon sastanka sa rukovodstvom Elektroprivrede Srbije. Đedović Handanović razgovarala je sa direktorima EPS-a zaduženim za proizvodnju uglja i električne energije u Kolubari, Kostolcu, Termoelektrani Nikola Tesla, kao i u Drinsko-limskim hidroelektranama i HE Đerdap o
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