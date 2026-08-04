Dve žene i muškarac uhapšeni zbog teškog ubistva na Paliluli: Otkriveni svi zastrašujući detalji zločina

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, PU za grad Beograd, UKP, Odeljenja za suzbijanje krvnih, seksualnih, saobraćajnih delikata i trgovine ljudima, u saradnji sa policijskim službenicima PU Kikinda i PU Subotica, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su M.Đ. (40), M.

S. (31) i M. K. (32) zbog postojanja osnova sumnje da su u saizvršilaštvu izvršili krivično delo teško ubistvo. M.Đ. i M. S. su, kako se sumnja, 2. avgusta uveče došli u stan na Paliluli i sedamdesettrogodišnjem muškarcu vezali ruke i noge, a u usta stavili tkaninu. Osumnjičeni su zatim iz sefa uzeli, za sada neutvrđeni iznos novca, dok je M. K. za to vreme osmatrala ulaz kako bi ih upozorila ukoliko se neko pojavi. Sedamdesettrogodišnji muškarac je u jutarnjim