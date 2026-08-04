Haos na granici Španije i Maroka: Vratilo se 70.000 migranata, EU hitno reagovala

Euronews pre 19 minuta  |  Autor: Tanjug
Haos na granici Španije i Maroka: Vratilo se 70.000 migranata, EU hitno reagovala
Španski ministar unutrašnjih poslova Fernando Grande-Marlaska izjavio je danas da se 70.000 od oko 72.000 ljudi koji su prošle nedelje ušli u špansku enklavu Seuta već vratilo u Maroko, navodeći da je sastanak sa evropskim kolegama o migrantskoj krizi u Seuti, bio "apsolutno konstruktivan" i da je na njemu prepoznat "efikasan i neposredan odgovor španskih vlasti", javlja španski Pais. Marlaska je naglasio da tokom migrantske krize u Seuti "Šengenski prostor ni u
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