Hitna pomoć: Pešak oboren u Jajincima, sa teškim povredama prevezen u Urgentni centar

Euronews pre 4 sati  |  Autor: Tanjug
Hitna pomoć: Pešak oboren u Jajincima, sa teškim povredama prevezen u Urgentni centar
Pešak star 40 godina oboren je u Bulevaru JNA kod broja 43 u Jajincima u 00.12 časova i sa teškim povredama prevezen je u Urgentni centar, rečeno je jutros Tanjugu u Hitnoj pomoći. Motociklista je lakše povređen u udesu kod Sava centra u 19.46 časova i prevezen u Urgentni centar. Ekipe Hitne pomoći tokom noći su obavile 140 intervencija od kojih je 18 bilo na javnom mestu. Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici.
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