Iran hteo da napadne Ukrajinu? Iz Teherana stigle iznenađujuće tvrdnje

Euronews pre 30 minuta  |  Autor: The Kyiv Independent
Iran hteo da napadne Ukrajinu? Iz Teherana stigle iznenađujuće tvrdnje

Viši savetnik iranskog vrhovnog vođe izjavio je da se Teheran pripremao za napad na tri lokacije u Ukrajini, ali je odustao od te operacije nakon onoga što je opisao kao "izvinjenje" Kijeva, prenosi iranski državni emiter Press TV.

Mohsen Rezai rekao je da je planirana odmazda bila povezana sa ukrajinskim napadom, izvedenim 25. jula u Kaspijskom moru, na brod koji je prevozio vojni teret između Irana i Rusije. "Bili smo spremni da izvedemo napad na tri lokacije u Ukrajini, ali smo odustali nakon izvinjenja Ukrajine", naveo je Rezai. AP/Ayoub Ghaderi/ Young Journalists Club, YJC via AP Bez dokaza za tvrdnje Rezai nije pružio nikakve dokaze koji bi potkrepili njegove tvrdnje niti je precizirao
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