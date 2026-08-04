Kritično u Vojvodini: Dunav obara negativne rekorde, crpna stanica Bezdan 2 zaustavljena

Hidrološka situacija u Vojvodini i dalje je izuzetno loša i kritična, izjavio je za Euronews Srbija v. d. direktora "Vode Vojvodine" Igor Kolaković.

On je naveo da Dunav i dalje opada, da je kod Bezdana trenutno -164, a da se prema prognozama Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije u narednim danima očekuje pad i do -170. Kolaković kaže da je olakšavajuća okolnost da Mađarska prognozira u narednom danima stagnaciju Dunava. "Nažalost, bez nekih većih padavina u centralnoj ili srednjoj Evropi, ova hidrološka situacija se ne može popraviti", rekao je on. Vanredna situacija u Vojvodini proglašena je u tri