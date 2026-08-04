Miganti narušili odnos saveznika: Madrid pozvao Italiju da obustavi selektivne granične kontrole putnika iz Španije

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Tanjug
Miganti narušili odnos saveznika: Madrid pozvao Italiju da obustavi selektivne granične kontrole putnika iz Španije

Zvanični Madrid pozvao je danas Italiju da obustavi selektivne granične kontrole nad putnicima koji iz Španije stižu vazdušnim i pomorskim putemkoja je uvedena nakon suspenzije šengenskih pravila prema Španiji zbog upada više hiljada migranata u špansku severnoafričku enklavu Seutu prošle nedelje.

Tokom današnje vanredne video-konferencije ministara unutrašnjih poslova EU, španski ministar unutrašnjih poslova Fernando Grande-Marlaska ponovio je stav svoje zemlje da je "taj potez besmislen jer ulazak u enklavu ne omogućava automatski pristup šengenskom prostoru", prenosi ANSA. "Tražim da se ove dodatne kontrole odmah ukinu jer je jasno da ne odgovaraju onome što je konstatovano (tokom video-konferencije ministara EU), a to je da šengenski prostor nikada nije
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