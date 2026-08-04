Vučić: Nova generacija Srba se ne plaši da govori istinu o Jasenovcu i stradanju naroda

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras u Mrkonjić Gradu, na centralnom obeležavanju Dana sećanja na ubijene i prognane Srbe u hrvatskoj vojno-policijskoj operaciji „Oluja“, da je Srbija u prethodnih 12 godina promenila odnos prema kulturi sećanja i da više neće ćutati o stradanju srpskog naroda.

U obraćanju je rekao da se formirala nova generacija Srba koja se, kako je naveo, ne plaši da govori o istorijskim činjenicama i da trpi pritiske zbog iznošenja istine. „Rodila se nova pokoljenja i nova generacija Srba koja ih se više ne plaši, koja se ne stidi da kaže istinu. To su ljudi koji neće da zaborave žrtve i koji neće da žrtvuju oči Siniše Dobrića da bi dobili aplauz u Zagrebu, Sarajevu, Podgorici ili bilo gde drugo“, rekao je Vučić. On je istakao da se