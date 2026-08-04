Vučić: Nova generacija Srba se ne plaši da govori istinu o Jasenovcu i stradanju naroda

Euronews pre 17 minuta  |  Autor: Euronews Srbija
Vučić: Nova generacija Srba se ne plaši da govori istinu o Jasenovcu i stradanju naroda

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras u Mrkonjić Gradu, na centralnom obeležavanju Dana sećanja na ubijene i prognane Srbe u hrvatskoj vojno-policijskoj operaciji „Oluja“, da je Srbija u prethodnih 12 godina promenila odnos prema kulturi sećanja i da više neće ćutati o stradanju srpskog naroda.

U obraćanju je rekao da se formirala nova generacija Srba koja se, kako je naveo, ne plaši da govori o istorijskim činjenicama i da trpi pritiske zbog iznošenja istine. „Rodila se nova pokoljenja i nova generacija Srba koja ih se više ne plaši, koja se ne stidi da kaže istinu. To su ljudi koji neće da zaborave žrtve i koji neće da žrtvuju oči Siniše Dobrića da bi dobili aplauz u Zagrebu, Sarajevu, Podgorici ili bilo gde drugo“, rekao je Vučić. On je istakao da se
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

(Video) "progoma više nikada neće biti": Vučić na Danu sećanja na žrtve "Oluje" u Mrkonjić Gradu: "Ima da nas zovete Srbima!"…

(Video) "progoma više nikada neće biti": Vučić na Danu sećanja na žrtve "Oluje" u Mrkonjić Gradu: "Ima da nas zovete Srbima!"

Blic pre 7 minuta
Vučić na Danu sećanja na stradale i prognane u "Oluji": "Nadali su se da ćemo zaboraviti zločine"

Vučić na Danu sećanja na stradale i prognane u "Oluji": "Nadali su se da ćemo zaboraviti zločine"

NIN pre 17 minuta
Uživo Vučić u Mrkonjić Gradu: Garantujem vam da nikada više neće biti nikakve "Oluje" niti pogroma

Uživo Vučić u Mrkonjić Gradu: Garantujem vam da nikada više neće biti nikakve "Oluje" niti pogroma

Newsmax Balkans pre 17 minuta
Srbija i RS obeležile godišnjicu "Oluje"; Govorili patrijarh, Knežević i Dodik; Na kraju se obratio Vučić FOTO

Srbija i RS obeležile godišnjicu "Oluje"; Govorili patrijarh, Knežević i Dodik; Na kraju se obratio Vučić FOTO

B92 pre 2 minuta
Milan Knežević: Vlada Crne Gore je izdajnička, ponovo zabija nož u leđa Srbima

Milan Knežević: Vlada Crne Gore je izdajnička, ponovo zabija nož u leđa Srbima

N1 Info pre 42 minuta
"Crna Gora nosi zastavu u Zagreb, staviće je pored šahovnice" Knežević: Odnarođena država izabrala da još jednom zabije nož u…

"Crna Gora nosi zastavu u Zagreb, staviće je pored šahovnice" Knežević: Odnarođena država izabrala da još jednom zabije nož u leđa braći Srbima

Blic pre 42 minuta
Uživo: Centralni komemorativni skup u Mrkonjić Gradu – Srbija i Republika Srpska čuvaju sećanje na žrtve "Oluje"

Uživo: Centralni komemorativni skup u Mrkonjić Gradu – Srbija i Republika Srpska čuvaju sećanje na žrtve "Oluje"

Euronews pre 42 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićHrvatskaRepublika SrpskaSarajevoPodgoricaZagrebPredsednik Srbijeoperacija Olujaoluja

Politika, najnovije vesti »

„Vučić u BiH vodi kampanju za izbore u Srbiji“

„Vučić u BiH vodi kampanju za izbore u Srbiji“

Danas pre 7 minuta
EU pozvala Kosovo da obustavi rušenje kod jezera Gazivode

EU pozvala Kosovo da obustavi rušenje kod jezera Gazivode

Danas pre 1 sat
Pokret slobodnih građana o tome kako pobediti SNS i Vučića

Pokret slobodnih građana o tome kako pobediti SNS i Vučića

Danas pre 2 sata
„Volimo tuđe, poštujemo druge ljude i narode“: Patrijarh Porfirije iz Mrkonjić grada

„Volimo tuđe, poštujemo druge ljude i narode“: Patrijarh Porfirije iz Mrkonjić grada

Danas pre 1 sat
Kako je student Petar Živković reagovao na uvrede Aleksandra Vučića?

Kako je student Petar Živković reagovao na uvrede Aleksandra Vučića?

Danas pre 1 sat