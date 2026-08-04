Kragujevački vatrogasci tokom noći obilazili kritična mesta u Šumadiji, uz pomoć drona otkrili tinjajući požar

Glas Šumadije pre 1 sat  |  Jovanka Nikolić
Kragujevački vatrogasci tokom noći obilazili kritična mesta u Šumadiji, uz pomoć drona otkrili tinjajući požar

Pripadnici Uprave za vanredne situacije u Kragujevcu u toku noći su obišli kritične tačke na teritoriji Šumadijskog upravnog okruga koje su bile zahvaćene požarima, kako bi pratili stanje na terenu i preduzeli sve neophodne mere u cilju zaštite građana i njihove imovine.

Bezbednost naših sugrađana je apsolutni prioritet i nastavićemo da i u narednim danima angažujemo sve raspoložive ljudske i tehničke resurse kako bismo odgovorili na svaki izazov i obezbedili sigurnost stanovništva. Tokom obilaska nasi vatrogasci spasioci koristili su dronove sa specijalnim termoviziskim kamerama i utvrdili da je u selu Bukurovac primećena opožarena površina od oko jednog hektara u neposrednoj blizini stambenih i pomoćnih objekata. Utvrđeno je da
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