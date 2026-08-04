Tadić ne zna za granice: Možemo da osvojimo Ligu šampiona – rival ga gledao kao dete!

Srpski as pred debi za NEC podigao je lestvicu do maksimuma, dok je mladi vezista Olimpijakosa govorio o susretu sa svojim idolom.

Dušan Tadić ne namerava da poslednje godine velike karijere provede bez najviših ambicija. Srpski fudbaler tek je stigao u NEC, ali je već pred prvi zvanični nastup jasno poručio da u Najmegenu niko ne bi trebalo da postavlja granice. Holandski klub večeras od 20 časova po srednjoevropskom vremenu gostuje Olimpijakosu na stadionu „Jorgos Karaiskakis“, u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za UEFA Ligu šampiona. Tadić i Emre Mor nalaze se na zvaničnom spisku