Tela dvojice muškaraca pronađena u vodi kod potonulog splava u Užicu

Tela dvojice muškaraca pronađena su danas u vodi na Gradskoj plaži u Užicu, u blizini splava koji je potonuo pre nekoliko nedelja.

Prema za sada dostupnim informacijama, postoji sumnja da su se muškarci utopili, ali će tačan uzrok smrti biti utvrđen nakon uviđaja i obdukcije. Na mestu događaja nalaze se pripadnici policije i nadležnih službi koji obavljaju uviđaj i prikupljaju sve okolnosti koje su dovele do ove tragedije. Identitet nastradalih za sada nije zvanično saopšten, a više informacija očekuje se nakon završetka istrage.