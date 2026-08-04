Kreće ISPLATA JULSKIH PENZIJA: Evo kada novac stiže svim penzionerima

Isplata penzija za jul 2026. godine počela je danas za korisnike iz kategorije samostalnih delatnosti, saopšteno je iz Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Penzionerima iz ove kategorije primanja će danas biti isplaćena preko tekućih računa, kao i na kućne adrese i na šalterima pošta. Poljoprivrednim i vojnim penzionerima isplata počinje sutra, bez obzira na to da li penziju primaju preko tekućeg računa, na kućnoj adresi ili na šalteru pošte. Penzionerima iz kategorije zaposlenih novac će na kućne adrese i šaltere pošta stići 10. avgusta, dok je isplata preko tekućih računa zakazana za 11. avgust. Korisnici koji su