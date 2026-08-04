Kreće ISPLATA JULSKIH PENZIJA: Evo kada novac stiže svim penzionerima

InfoKG pre 57 minuta  |  InfoKG
Kreće ISPLATA JULSKIH PENZIJA: Evo kada novac stiže svim penzionerima

Isplata penzija za jul 2026. godine počela je danas za korisnike iz kategorije samostalnih delatnosti, saopšteno je iz Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Penzionerima iz ove kategorije primanja će danas biti isplaćena preko tekućih računa, kao i na kućne adrese i na šalterima pošta. Poljoprivrednim i vojnim penzionerima isplata počinje sutra, bez obzira na to da li penziju primaju preko tekućeg računa, na kućnoj adresi ili na šalteru pošte. Penzionerima iz kategorije zaposlenih novac će na kućne adrese i šaltere pošta stići 10. avgusta, dok je isplata preko tekućih računa zakazana za 11. avgust. Korisnici koji su
Otvori na infokg.rs

Povezane vesti »

Počela isplata julskih penzija, danas novac stiže prvoj grupi korisnika

Počela isplata julskih penzija, danas novac stiže prvoj grupi korisnika

RINA pre 1 sat
Počinje isplata julskih penzija: Evo koja grupa najstarijih građana je prva na redu da dobije novac

Počinje isplata julskih penzija: Evo koja grupa najstarijih građana je prva na redu da dobije novac

Kurir pre 32 minuta
Danas počinje isplata julskih penzija: PIO fond objavio kada novac stiže svim kategorijama penzionera

Danas počinje isplata julskih penzija: PIO fond objavio kada novac stiže svim kategorijama penzionera

NIN pre 1 sat
Danas počinje isplata julskih penzija: PIO fond objavio detaljan kalendar

Danas počinje isplata julskih penzija: PIO fond objavio detaljan kalendar

Mondo pre 1 sat
Počinje isplata julskih penzija

Počinje isplata julskih penzija

Kamatica pre 2 sata
Danas počinje isplata penzija za jul! Oglasio se PIO fond: Ovi penzioneri dobijaju prvi novac

Danas počinje isplata penzija za jul! Oglasio se PIO fond: Ovi penzioneri dobijaju prvi novac

Blic pre 2 sata
Počinje isplata julskih penzija: Evo ko danas prvi dobija novac i kompletnog rasporeda

Počinje isplata julskih penzija: Evo ko danas prvi dobija novac i kompletnog rasporeda

Ozon pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Osiguranje

Ekonomija, najnovije vesti »

Na Staroj planini postavljena prva solarna ograda protiv vukova - stado sada ne čuvaju samo pastirski psi

Na Staroj planini postavljena prva solarna ograda protiv vukova - stado sada ne čuvaju samo pastirski psi

Kamatica pre 1 minut
Koliko košta kugla sladoleda na Jadranu?

Koliko košta kugla sladoleda na Jadranu?

Biznis u regionu pre 2 minuta
Najveći projekat Udruženja „Kreativna fabrika” do sada okupiće više od 200 autora

Najveći projekat Udruženja „Kreativna fabrika” do sada okupiće više od 200 autora

Biznis i finansije pre 1 minut
Britanski fond Segro prelazi u ruke Prologisa za 18,8 milijardi dolara

Britanski fond Segro prelazi u ruke Prologisa za 18,8 milijardi dolara

Biznis.rs pre 1 minut
Gde Srbija traži svog drugog jednoroga posle Ominima

Gde Srbija traži svog drugog jednoroga posle Ominima

Bloomberg Adria pre 1 sat