Crveni meteoalarm u Srbiji: Temperatura danas do 40 stepeni, u 7 sati najtopliji Beograd sa 27

Insajder pre 55 minuta  |  Tanjug
Crveni meteoalarm u Srbiji: Temperatura danas do 40 stepeni, u 7 sati najtopliji Beograd sa 27

Crveni meteoalarm objavljen je za teritoriju skoro cele Srbije, čime su prognozirane naročito opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu da prouzrokuju veliku materijalnu štetu i biti veoma opasne po bezbednost ljudi i životinja.

Foto: Unsplash/engin akyurt Kako se navodi na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda, treba se često informisati o detaljima očekivanih meteoroloških uslova i rizika i treba slediti naredbe i savete nadležnih državnih službi. Toplotni talas se nastavlja, u Srbiji će danas biti sunčano i veoma toplo vreme. Duvaće slab, promenljiv vetar. Najniža temperatura biće od 11 stepeni na jugozapadu i jugoistoku Srbije do 23 stepena u Beogradu, a najviša od 35 do 40
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