Dan sećanja na ubijene i prognane Srbe u Oluji obeležen u Banjaluci

Insajder pre 27 minuta  |  Beta
Dan sećanja na ubijene i prognane Srbe u Oluji obeležen u Banjaluci

Na Centralnom spomen-obeležju poginulim borcima Vojske Republike Srpske (VRS) u Banjaluci položeni su venci povodom obeležavanja Dana sećanja na ubijene i prognane Srbe u hrvatskoj vojnoj akciji "Oluja".

Oluja, avgust 1995. godine. Ilustracija. Foto: Srđan Ilić Vence su položili predsednik Republike Srpske Siniša Karan, predsednik Narodne skupštine RS Nenad Stevandić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u Vladi Srbije Milica Đurđević Stamenkovski, gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković, kao i direktor Dokumentaciono-informacionog centra "Veritas" Savo Štrbac. Prethodno je u crkvi
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