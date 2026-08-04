Đilas: Bez pravde i iskrenog suočavanja s prošlošću nema trajnog mira i bolje budućnosti

Predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas ocenio je da godišnjica akcije "Oluja" mora biti opomena i prilika za shvatanje važnosti pomirenja na Zapadnom Balkanu, kao i za rad na kažnjavanju odgovornih za sve zločine počinjene tokom ratova na prostoru bivše Jugoslavije.

Foto: Fonet/Milica Vučković Đilas je u pisanoj izjavi naveo da je 4. avgust svake godine dan tuge i sećanja na nevino stradale u zločinima tokom "Oluje" i istakao da ti zločini ne smeju biti zaboravljeni, kako se istorija ne bi ponovila. "'Oluja' je bila planirano i organizovano sistematsko etničko čišćenje, a činjenica da se i danas traga za 1.183 nestale osobe je više nego poražavajuća. Tokom ovog zločina proterano je više od 200.000, a ubijeno više od 1.800