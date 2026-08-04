Evropska komisija pozvala Kosovo da obustave rušenje objekata na jezeru Gazivode do okončanja sudskih postupaka

Insajder pre 57 minuta  |  Beta
Evropska komisija pozvala Kosovo da obustave rušenje objekata na jezeru Gazivode do okončanja sudskih postupaka

Evropska komisija danas je ponovo pozvala kosovske vlasti da obustave rušenje objekata kod jezera Gazivode , do okončanja sudskih postupaka.

Zgrada EK. Foto: Unsplash/Carl Campbell "EU poziva institucije Kosova da zaustave svako dalje rušenje i da sarađuju sa pogođenim stanovnicima i lokalnim vlastima kako bi pronašli zakonita i održiva rešenja. Svi nepovratni koraci, uključujući rušenje, treba da budu obustavljeni dok nadležni sud ne donese konačnu odluku o preostalim zahtevima", izjavila je portparolka Evropske komisije Anita Hiper na brifingu za novinare u Briselu. To je drugi put da EU javno poziva
Otvori na insajder.net

Povezane vesti »

EU pozvala Kosovo da obustavi rušenje kod jezera Gazivode

EU pozvala Kosovo da obustavi rušenje kod jezera Gazivode

Beta pre 1 sat
EU pozvala Kosovo da obustavi rušenje kod jezera Gazivode

EU pozvala Kosovo da obustavi rušenje kod jezera Gazivode

Serbian News Media pre 1 sat
EU pozvala Kosovo da obustavi rušenje kod jezera Gazivode

EU pozvala Kosovo da obustavi rušenje kod jezera Gazivode

Radio sto plus pre 52 minuta
EU pozvala Kosovo da obustavi rušenje kod jezera Gazivode

EU pozvala Kosovo da obustavi rušenje kod jezera Gazivode

Pravo u centar pre 1 sat
EU pozvala Kosovo da obustavi rušenje kod jezera Gazivode

EU pozvala Kosovo da obustavi rušenje kod jezera Gazivode

N1 Info pre 1 sat
EU ponovo pozvala Kosovo da obustavi rušenje pored jezera Gazivode

EU ponovo pozvala Kosovo da obustavi rušenje pored jezera Gazivode

Slobodna Evropa pre 4 sati
Evropska unija pozvala vlasti u Prištini da zaustave dalja rušenja na Gazivodama

Evropska unija pozvala vlasti u Prištini da zaustave dalja rušenja na Gazivodama

RTS pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoBriselEUEvropska komisijaGazivode

Svet, najnovije vesti »

Zelenski: Ukrajina spremna za sve formate razgovora sa SAD o postizanju mira

Zelenski: Ukrajina spremna za sve formate razgovora sa SAD o postizanju mira

Danas pre 58 minuta
Šta je rešenje za tri najveće pretnje po opstanak čovečanstva: Slavoj Žižek u autorskom tekstu za Danas o tome da…

Šta je rešenje za tri najveće pretnje po opstanak čovečanstva: Slavoj Žižek u autorskom tekstu za Danas o tome da „obuzdavanje“ nije dovoljno

Danas pre 1 sat
Ruski list: Vučić već u izbornoj kampanji, duboka politička kriza gotovo neizbežna

Ruski list: Vučić već u izbornoj kampanji, duboka politička kriza gotovo neizbežna

Danas pre 2 sata
UNICEF: Mora da prestanu napadi koji povređuju i ubijaju decu u Rusiji i Ukrajini

UNICEF: Mora da prestanu napadi koji povređuju i ubijaju decu u Rusiji i Ukrajini

Danas pre 1 sat
„Rusija nije ni blizu poraza“: Postoji nekoliko aspekata toga

„Rusija nije ni blizu poraza“: Postoji nekoliko aspekata toga

Danas pre 2 sata