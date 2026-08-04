Mađar: Bili smo na milimetar od zatvaranja Pakša, ali je nivo Dunava porastao

Premijer Mađarske Peter Mađar izjavio je danas da je ta zemlja u ponedeljak uveče bila nekoliko milimetara udaljena od potpunog zatvaranja nuklearne elektrane Pakš, ali da je do jutros nivo vode porastao za santimetar i po, tako da poslednja turbina i dalje radi.

Foto: Tanjug / Daniel Kiss On je na svom Fejsbuku napisao da se to dogodilo posle 1.30 jutros i da sada turbina radi sigurno, prenosi mađarski Indeks. Najavio je i da će u toku prepodneva obići tu nuklearnu elektranu. Zbog velikih vrućina i suša nivo Dunava je opao, a situacija u Pakšu kritična je od prošlog četvrtka zbog čega je postojala mogućnost da se potpuno zatvori što bi napravilo ozbiljan problem mađarskoj u snabdevanju električnom energijom. Zbog toga je