Beograd bio najtopliji, u Leskovcu i Vranju deset stepeni hladnije

BEOGRAD – LESKOVAC – VRANJE Glavni grad Srbije Beograd je u utorak četvrtog avgusta, u 10 sati, sa 35 stepeni bio najtopliji u Srbiji, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Slede Novi Sad i Zrenjanin sa 34 stepena, pa Palić, Kikinda, Banatski Karlovac i Sombor sa 33 stepena. Temperatura vazduha u utorak četvrtog avgusta u 10 sati u Leskovcu je iznosila 25 stepeni, Nišu i Vranju po 26, dok je na Kopaoniku bilo najsvežije – 20 stepeni. RHMZ za jugoistok Srbije za sredu petog avgusta i četvrtak šestog avgusta prognozira temperature do 38 stepeni, za petak sedmog avgusta 37, a za subotu 34 stepena. RHMZ je za utorak i sredu izdao crveni