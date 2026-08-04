Izbacio Železničar, pa potpisao za Njukasl: Transfer od čak 30.000.000 evra

Češki fudbalski golman Lukaš Horniček novi je član Njukasla, saopštio je engleski klub.

Horniček (24) je sa Njukaslom potpisao petogodišnji ugovor, a u klub dolazi iz Brage za 30 miliona evra, prenosi Skaj sport. "Poslednjih nekoliko dana bilo je puno emotivnih uspona i padova, od trenutka kada sam prvi put čuo za ovaj transfer pa sve do sada. Ovo je sjajna prilika u novoj ligi i veoma sam uzbuđen zbog toga. Od samog trenutka dolaska naišao sam na fantastičan prijem i zaista osetio toplinu koju klub pruža. Svi su bili sjajni i pomogli mi da se brzo