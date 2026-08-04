Maja razlupala Asminu auto, izgrebala ga svog, pa se navrzla na svekrvu: Melvida isprozivala snajku uživo u emisiji, potpuno poludela: "Imala si 19 abortusa..."

Asmin Durdžić nije se pojavio u emisiji Narod pita jer je imao veliki okršaj sa Majom Marinković, koja mu je demolirala automobil.

Voditeljka emisije - Ona se uplašila da neće biti žrtva, Imala sam nervni slom jer mi nije dala da pričam. Prebacila sam, došla mi je nova snaga i rekla sam da ću da gazim sve, a i nju. Ja sam samo htela da im skinem maske i ne znam da li ima savršeniji lik za to od mene. Neću da se mešam u njihov odnos sa detetom, mene to ne interesuje i samo mi je bitno da više nisam deo te priče - govorila je ona. Ponovo se javila Mevlida Durdžić koja je želela da odgovori na