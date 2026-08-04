Otkriveno više od kilogram marihuane u Kruševcu uhapšen osumnjičeni za neovlašćenu proizvodnju i prodaju opojnih droga

Kurir pre 2 sata
Otkriveno više od kilogram marihuane u Kruševcu uhapšen osumnjičeni za neovlašćenu proizvodnju i prodaju opojnih droga

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) u Kruševcu uhapsili su N.

N. (45) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, saopšteno je danas iz Policijske uprave u Kruševcu. Policijski službenici su zaustavili putničko motorno vozilo kojim je upravljao osumnjičeni, nakon čega su pregledom vozila pronašli dva vakumirana pakovanja u kojima se nalazi zelena biljna materija za koju se sumnja da je opojna droga marihuana, ukupne težine oko kilogram i
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