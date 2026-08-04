Panika zbog smrtonosnog virusa! Masovno uginuće ptica izazvalo strah od novog širenja zaraze! Na snazi stroge mere

Australijske vlasti upozorile su u ponedeljak na rizik od širenja ptičjeg gripa H5N1 nakon prvog masovnog pomora morskih ptica u toj zemlji, u kojem je uginulo oko 50 velikih čubastih čigri na obali južno od Adelejda.

Za sada, međutim, nema dokaza da se virus proširio na australijske farme, od kojih su mnoge još od prvog otkrivanja H5N1 u junu uvele stroge mere biosigurnosti radi zaštite živine. Ministarka poljoprivrede Džuli Kolins izjavila je da su laboratorijske analize potvrdile prisustvo virusa H5N1 kod 49 uginulih i 35 obolelih čigri koje su u petak otkrivene tokom nadzora iz helikoptera na stenama kod Kejp Džafe, oko 250 kilometara od Adelejda. "Očekujemo da će se virus