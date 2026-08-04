Pobegao Putinu ispred nosa Službe Kremlja na aparatima! Oglasio ispred Ajfelove kule: "Živ sam i slobodan, morao sam da pobegnem!" (video)

Ruski opozicioni političar Boris Nadeždin saopštio je u ponedeljak da je napustio Rusiju, nekoliko dana nakon što je bio primoran da odustane od kandidature na parlamentarnim izborima zakazanim za septembar zbog, kako tvrdi, sve većeg pritiska vlasti. "Dobra vest je da sam živ i slobodan.

Nažalost, još nisam u Rusiji", rekao je Nadeždin u video-poruci snimljenoj ispred Ajfelovog tornja u Parizu. Snimak je objavljen na njegovom Telegram kanalu, nakon što je u julu kažnjen novčanom kaznom od 1.000 rubalja (oko 13 dolara) zbog prikazivanja, prema navodima vlasti, "ekstremističkih" simbola. Pre toga je proglašen za "stranog agenta", što mu onemogućava kandidovanje za javne funkcije. Za sada nije poznato kada je i na koji način Nadeždin napustio Rusiju,