"Pozdrav za Maju, kraljicu" Aneli Ahmić progovorila o haosu Asmina i Marinkovićeve: Sad mi je žao...

Jučerašnja drama Maje Marinković i Asmina Durdžića rezultirala je razbijenom šoferšajbnom na njegovom automobilu, slomljenim telefonom, njegovim izostankom iz emisije "Elita - Narod pita", gde je trebalo da se suoči sa bivšom verenicom Stanijom Dobrojević, ali i novom rundom javnog rata Marinkovićeve i roditelja njenog dečka, Mevlide i Mustafe Durdžića. Domaća javnost ne prestaje da bruji o skandalu, a sada se ovim povodomoglasila Asminova bivša nevenčana supruga