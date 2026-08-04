"Pozdrav za Maju, kraljicu" Aneli Ahmić progovorila o haosu Asmina i Marinkovićeve: Sad mi je žao...

Kurir pre 12 minuta
"Pozdrav za Maju, kraljicu" Aneli Ahmić progovorila o haosu Asmina i Marinkovićeve: Sad mi je žao...
Jučerašnja drama Maje Marinković i Asmina Durdžića rezultirala je razbijenom šoferšajbnom na njegovom automobilu, slomljenim telefonom, njegovim izostankom iz emisije "Elita - Narod pita", gde je trebalo da se suoči sa bivšom verenicom Stanijom Dobrojević, ali i novom rundom javnog rata Marinkovićeve i roditelja njenog dečka, Mevlide i Mustafe Durdžića. Domaća javnost ne prestaje da bruji o skandalu, a sada se ovim povodomoglasila Asminova bivša nevenčana supruga
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