Rusi zapretili maloj ostrvskoj zemlji: To će imati najozbiljnije posledice po vas

Kurir pre 21 minuta
Rusi zapretili maloj ostrvskoj zemlji: To će imati najozbiljnije posledice po vas

Rusija je upozorila Irsku da će svaki pokušaj Dablina da izvrši akte protiv trgovačkih brodova zbog kršenja sankcija rezultirati ozbiljnim posledicama, rekao je ruski ambasador u Irskoj Jurij Filatov.

Nedavno usvojeni zakoni Irske predviđaju da irska vojska može da se ukrca na brodove zbog borbe protiv kršenja režima sankcija. - Ovde govorimo o tome da Dablin pokazuje spremnost za takve akcije i, teoretski, mogao bi da se pridruži piratskim akcijama svojih starijih drugova - izjavio je ruski diplomata. - Irska strana je upozorena da će pokušaji izvršenja takvih akata piraterije imati najozbiljnije posledice po njih - dodao je Filatov.
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Rusi zapretili maloj ostrvskoj zemlji: To će imati najozbiljnije posledice po vas

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