Tomašević u poseti vaterpolistima! Prvi čovek OKS uz "delfine"

Kurir pre 1 sat
Tomašević u poseti vaterpolistima! Prvi čovek OKS uz "delfine"

Predsednik Olimpijskog komiteta Srbije (OKS) Dejan Tomašević posetio je na bazenu "11. april" na Novom Beogradu vaterpolo reprezentativce Srbije koji će nastupati na predstojećim Mediteranskim igrama u italijanskom Tarantu.

Kako je saopštio OKS, Tomašević je tokom posete razgovarao je sa igračima i članovima stručnog štaba, upoznao se sa tokom njihovih priprema i poželeo im dobro zdravlje, mnogo sreće i uspeha na predstojećem takmičenju, uz želju da se iz Italije vrate sa što boljim rezultatima. Tom prilikom istakao je da se od srpskih vaterpolista tradicionalno mnogo očekuje, imajući u vidu velike uspehe i vrhunske rezultate koje su ostvarivali tokom prethodnih godina. Naglasio je da
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