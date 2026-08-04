AMSS uputio važno upozorenje vozačima: Paklene vrućine donose novi rizik

Zbog najavljenog vrelog talasa i izuzetno visokih temperatura, vozačima se savetuje dodatni oprez, kako zbog bezbednosti u saobraćaju, tako i zbog povećanog rizika od izbijanja požara, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije.

Upozoravaju se vozači da u vozilu ne ostavljaju predmete koji mogu predstavljati opasnost providne flašice, upaljače, sprejeve i limenke. Takođe, vozači se pozivaju da izbegavaju parkiranje automobilana na suvoj travi ili niskom rastinju, jer vreli delovi vozila, posebno izduvni sistem, mogu izazvati požar. Preporučuje se da se ukoliko je moguće duža putovanja i prelazak granica organizuju u večernjim ili jutarnjim satima kada su temperature niže a uslovi za vožnju