Dan sećanja na žrtve "Oluje": Komemoracija u Mrkonjić Gradu, Srbija i Republika Srpska odaju poštu stradalima

Navršava se 31 godina od operacije "Oluja", tokom koje je oko 2.000 Srba ubijeno ili nestalo, dok je više od 220.000 ljudi proterano iz Hrvatske.

Za svega dva dana područje tadašnje Republike Srpske Krajine ostalo je bez većine srpskog stanovništva. Tim povodom Srbija i Republika Srpska i ove godine zajedno odaju počast stradalima i prognanima, a centralna komemoracija održava se u Mrkonjić Gradu. U Republici Srpskoj danas je Dan žalosti. U Hramu Hrista Spasitelja u Banjaluci služen je parastos povodom obeležavanja Dana sećanja na ubijene i prognane Srbe u "Oluji". Parastosu su prisustvovali predsednik