Danko Lazović: "Čujem da sam ja žrtvovao Sašu Ilića!? On je vezan za Partizan, ne za nas"

Uprava FK Partizan najavila je ostavke ukoliko se ne uđe u grupnu (ligašku) fazu Lige konferencija, a kako Danko Lazović ističe to je urađeno kako bi se "zaštitili trener Saša Ilić i igrači".

Iako deluje da im je rukovodstvo na ovaj način napravilo pritisak, pošto samo od rezultata na terenu zavisi da li će biti novih promena u Partizanu na rukovodećim pozicijama, Lazović ističe da je to skroz drugačije. "Mi se borimo na jedan jako čestit i pošten način, i ovo saopštenje je objavljeno da bi skinuli svaki teret sa igrača i stručnog štaba, da jedina odgovornost bude na nama koji vodimo Partizan", rekao je Lazović za " Mozzart Sport". "I mislim da je to