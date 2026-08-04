Dejan Stanković: "Zar će fudbal stati ako ne uđem u Ligu šampiona četvrti put?"

Mondo pre 17 minuta  |  Dušan Ninković
Dejan Stanković: "Zar će fudbal stati ako ne uđem u Ligu šampiona četvrti put?"

Trener Crvene zvezde Dejan Stanković završio je konferenciju za medije nakon poraza od Hapoela. "Dobro je prošlo.

Ja bih opet rekao da smo imali sreće. Sam igrač na drugoj stativi. Utakmica donese nešto novo, što nisi spremio. Sigurno smo mogli da imamo bolju realizaciju. Nije za nas, nije do nas, nisu to oni bili. Bože moj, napravili smo šanse. Znači da možemo. Napravićemo u Beogradu. Nadam se da ćemo ih u Beogradu realizovati", kaže stanković i dodaje: "Nije ovo maksimum, ima prostora za napredak. Ne razmišljam o pojačanjima, ne mislim u tom pravcu". "Žao mi je što nisu
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