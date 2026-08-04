Hapoel - Crvena zvezda uživo: Šampion Srbije na pretposlednjem stepeniku ka Ligi šampiona

Mondo pre 1 sat  |  Mladen Šolak
Hapoel - Crvena zvezda uživo: Šampion Srbije na pretposlednjem stepeniku ka Ligi šampiona

U ekipi koja je preko Austrije stigla u Sombathelj je i novi štoper crveno-belih Derik Lukasen, doskorašnji defanzivac kiparskog Pafosa.

On bi mogao da debituje za šampiona Srbije u Mađarskoj. Pročitajte kompletan spisak imena igrača Zvezde koji će igrati protiv Hapoela. Žrebom u ponedeljak određeno je: Pobednik dvomeča Hapoel Berševa - Crvena zvezda igraće u plej-ofu za Ligu šampiona protiv pobednika dvomeča Orhus (Danska) - Sabah (Azerbejdžan). Poraženi iz izraelsko-srpskog dvomeča igraće protiv Viktorije Plzenj u plej-ofu za Ligu Evrope. Kings Kangva (27), bivši vezista Crvene zvezde, napustio je
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